In der Innenstadt von Frankenthal hat es in der Nacht zum Sonntag vier Brände gegeben. Die Polizei teilte mit, sie gehe von Brandstiftung aus. Zwischen 3:35 Uhr und 5:45 Uhr brannten laut Polizei zunächst Sonnenschirme in der Speyerer Straße, dann Gartenmöbel sowie eine Holzterrasse in der Karolinenstraße, Holzbretter in einer Garage in der Sterngasse und schließlich zwei Fahrzeuge auf einem städtischen Gelände in der Erzbergerstraße. Verletzte habe es nicht gegeben, der Sachschaden belaufe sich auf etwa 45.000 Euro.