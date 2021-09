Sanierung des Historischen Museums beschäftigt Bauausschuss des Bezirkverbands

In Frankenthal tagt am Dienstag der Bauausschuss des Bezirksverbands Pfalz. Dabei geht es unter anderem um den aktuellen Stand der geplanten Sanierung des Anbaus am Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Der 30 Jahre alte Anbau kann wegen massiver Wasserschäden seit sechs Jahren nicht mehr für Ausstellungen genutzt werden. Beim letzten Starkregen wurde zudem die Elektrik dort schwer beschädigt. Die Stadt Speyer als Baubehörde hat deshalb jetzt angeordnet, dass dieser Museumsteil aus Sicherheitsgründen sofort saniert werden muss. Nach Angaben des Bezirksverbandes hat das Land nun in Aussicht gestellt, 60 Prozent dieser Sanierungskosten zu fördern. Bedingung sei ein dazugehöriger Architektenwettbewerb, der europaweit ausgeschrieben werden soll. Das Historische Museum der Pfalz wird von einer Stiftung getragen, der unter anderem der Bezirksverband Pfalz, die Stadt Speyer sowie das Land Rheinland-Pfalz angehören.