Die Corona-Fallzahlen in der Vorder- und Südpfalz sind insgesamt leicht angestiegen. Das geht aus aktuellen Zahlen des Landes hervor. Spitzenreiter ist die Stadt Frankenthal mit einem Inzidenzwert von 77,9, damit ist die Stadt landesweit weiter Spitzenreiter. Am Montag lag der Wert noch bei 64. Auch in Ludwigshafen ist der Inzidenzwert von 25 auf jetzt 36,6 Fälle angestiegen. In Landau hingegen sind die Corona-Fallzahlen gesunken - von einer Inzidenz von 25,6 am Dienstag auf aktuell 14,9.