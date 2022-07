20.000 Euro Schaden nach Brand in Wohnhaus

per Mail teilen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal ist am Sonntagnachmittag nach ersten Schätzungen ein Schaden von 20.000 Euro entstanden. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Das Feuer war auf einem Balkon ausgebrochen. Ein Übergreifen auf die Wohnräume konnte die Feuerwehr nach eigenen Angaben verhindern. Um versteckte Brandherde auszuschließen, hatten die Helfer zudem großflächig Wärmedämmung entfernen und Teile des Daches abdecken müssen. Verletzt wurde niemand