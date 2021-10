Frankeneck: 150.000 Euro Schaden bei Brand von ehemaliger Pension

In der Nacht zum Freitag ist in einer ehemaligen Pension in Frankeneck (Kreis Bad Dürkheim) ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden von der Feuerwehr gerettet.

Das Feuer in der ehemaligen Pension war laut Polizei kurz nach 4 Uhr am Freitagmorgen in einem Anbau ausgebrochen, einer überdachten Terrasse. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht war mit knapp 80 Mann im Einsatz und rettete drei Menschen aus dem Gebäude. Sie blieben unverletzt. Hauptgebäude bleibt verschont Warum das Feuer ausbrach ist bislang noch unklar. Nach Angaben der Feuerwehr gelang es, das Hauptgebäude vor den Flammen zu retten. Auch ein Übergreifen des Feuers auf Nachbarhäuser sei verhindert worden. Dennoch entstand laut Polizei ein geschätzter Schaden von rund 150.000 Euro. Aktuell sucht die Kriminalpolizei nach der Brandursache. Auch ein Brandgutachter soll im Laufe des Tages weitere Untersuchungen vornehmen.