Die Deutsche Bahn hat in Frankeneck (Kreis Bad Dürkheim) mit dem Bau von Lärmschutzwänden entlang der Bahnstrecke von Neustadt nach Kaiserslautern begonnen. Die ersten Stahlpfosten für die 755 Meter lange Wand stehen. Die Arbeiten haben im Westen des Ortes begonnen und werden in Richtung Osten fortgeführt. Für die Lärmschutzwand werden erst Stahlpfosten in die Erde gerammt, an denen dann Dämm-Elemente befestigt werden. Auch in Lambrecht, Weidenthal und Neustadt erhalten Lärmschutz. In Neustadt beginnen die Arbeiten im August. Eigentlich sollte schon 2016 mit dem Bau der Lärmschutzwände begonnen werden. Dann wurden aber Arbeiten an der ICE-Strecke nötig. Der Platz habe nicht ausgereicht um zusätzlich die anderen Bauarbeiten vorzunehmen, so die Bahn. Die Wände sollen den Bahnlärm um bis zu 50 Prozent verringern.