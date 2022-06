Grünes Forum und Piraten kritisieren Besuch von häßlichen Orten in der Stadt

Die Fraktion „Grünes Forum und Piraten“ im Ludwigshafener Stadtrat hat die Veranstaltungsreihe „Germanys Ugliest City Tours“ in Ludwigshafen kritisiert und deren Abschaffung gefordert. Bei diesen Touren mit dem Fahrrad oder zu Fuß werden seit 2018 die vermeintlich hässlichsten Orte in der Stadt besucht. Der Künstler und Architekt Helmut van der Buchholz führt auch in diesem Jahr seit Juni wieder die Besucher zu ausgewählten Orten in Ludwigshafen, die nicht unbedingt zu den schönsten Stellen einer Stadt zählen. Darunter zum Beispiel die zum Teil abgerissene Hochstraße Süd, dunkle Bahnunterführungen oder das Arbeitsamt. Anlass war 2018 die Auszeichnung der ARD-Satiresendung "Extra 3" für Ludwigshafen als hässlichste Stadt Deutschlands. Diese selbstironischen Touren missfallen den Politikern des Grünen Forums und Piraten. Mittlerweile seien vier Jahre vergangen, die Stadt sollte diesen zweifelhaften Titel nicht weiter tragen. Daher will das Forum auf der nächsten Sitzung des städtischen Kulturausschusses wissen, wie hoch der Zuschuss der Stadt für diese Touren ist.