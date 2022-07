In Neustadt ist am Dienstag eine Wander-Ausstellung mit Karikaturen und Fotos eröffnet worden. Bei der sogenannten "Rückblende" werden die besten politischen Fotografien und Karikaturen in Deutschland aus dem vergangenen Jahr gezeigt. Das als bestes Foto ausgezeichnete Bild zeigt die Flutkatastrophe im Ahrtal. Die Ausstellung ist noch bis Ende August im Gebäude der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt zu sehen.