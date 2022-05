Pilot stirbt nach Flugunfall in Bad Dürkheim

per Mail teilen

Betroffenheit am Flugplatz Bad Dürkheim: Am Sonntagnachmittag ist kurz nach dem Start ein Ultraleichtfluggerät abgestürzt - der Pilot erlag nun seinen Verletzungen.

Am Sonntag war er direkt nach dem Unfall mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden. Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, erlag der Pilot seinen schweren Verletzungen. Er hatte bei dem Unfall starke Verbrennungen erlitten.

Der Mann war 72 Jahre alt und kam aus der Pfalz. Alle am Flugplatz seien sehr betroffen, man kenne den Mann "schon ewig", sagte Flugleiter Werner Schmitt vom Flugplatz Bad Dürkheim.

Verunglückter Pilot galt als sehr erfahren

Der Pilot habe langjährige Erfahrung mit seinem Fluggerät gehabt. Dabei handelte es sich nicht um ein klassisches Flugzeug, sondern um ein sogenanntes Trike - eine Art Sitz mit Motor, der unter einer Tragfläche hängt. Der Pilot sei schon lange dabei gewesen, er sei selbst Prüfer dieser Sportgeräte gewesen.

Sybolbild eines Trikes. Manche haben auch eine kleine Kunststoffverkleidung um die Sitzfläche oder können auch zu zweit geflogen werden. imago images IMAGO agefotostock

Am Sonntag sei der Mann zu einem privaten Spazierflug gestartet und dann kurz nach dem Start abgestürzt - warum ist bisher unklar.

Keinen Hilferuf abgesetzt

Das Fluggerät kam am Ende der Landebahn am Boden auf und fing Feuer. Einen Hilferuf habe der Pilot nicht abgesetzt, erzählte Flugleiter Schmitt, der an diesem Tag im Tower die Starts und Landungen überwachte. Nach dem Start habe es keinen Funkverkehr mehr gegeben. Die Bundesstelle für Flugunfälle wird die übrigen Teile des Flugzeug-Wracks diese Woche noch einmal untersuchen.