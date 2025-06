Flugzeug verunglückt bei Landung in Speyer

Ein Flugzeug ist bei der Landung am Flugplatz Speyer von der Landebahn abgekommen. Der Pilot konnte nicht verhindern, dass es in einem Gebüsch landete.

Der Pilot hatte am Dienstagvormittag sein Kleinflugzeug auf dem Flugplatz in Speyer zunächst landen wollen, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR. Dann hatte er sich aber dazu entschieden, nochmal durchzustarten und war aus noch unbekannter Ursache von der Landebahn abgekommen. Der eine Flügel berührte dabei den Rasen, so die Sprecherin. Das Flugzeug drehte sich um die eigene Achse und prallte schließlich in das Gebüsch.

Flugzeug beschädigt aber niemand verletzt

Der Pilot und eine Begleitperson konnten laut Polizei und Feuerwehr unverletzt aus dem Cockpit klettern. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge rückten an. Es musste aber nur die Unfallstelle gesichert werden. Feuer war keines ausgebrochen. Auch Treibstoff war nicht ausgelaufen. Die Tragflächen und das Fahrwerk wurden beschädigt.

Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Eine Schätzung des Schadens am Flugzeug liegt nicht vor. Der Luftraum über Speyer war wegen des Unfalls eine dreiviertel Stunde lang gesperrt.