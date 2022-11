Flugplatz Speyer rechnet mit erstem Gewinn

per Mail teilen

Der Flugplatz Speyer wird in diesem Jahr voraussichtlich zum ersten Mal Gewinn machen. Für das Geschäftsjahr 2022 rechnen die Betreiber mit einem Plus von bis zu 100.000 Euro.

Der Gesamtumsatz des Flugplatzes liegt in diesem Jahr nach Angaben des Aufsichtsratsvorsitzenden voraussichtlich knapp über 2 Millionen Euro. Rund die Hälfte der Einnahmen stammen demnach aus dem Geschäftsverkehr, der nach Corona-bedingten Einbrüchen in diesem Jahr wieder einen starken Aufschwung erlebt habe. Insgesamt verzeichnete der Flugplatz Speyer in diesem Jahr rund 50.000 Flüge.

Flugplatz Speyer will Schulden abbauen

Mit dem erwarteten Gewinn will die Flugplatz-Gesellschaft einen Teil ihrer Schulden bezahlen. Diese belaufen sich nach eigenen Angaben auf rund 1,9 Millionen Euro. In den nächsten fünf Jahren soll der Speyerer Flugplatz schuldenfrei werden, so das Ziel.

Gewinnerwartung für 2021 bestätigte sich nicht

Die Betreiberfirma war bereits im vergangenen Jahr davon ausgegangen, erstmalig einen Gewinn zu erwirtschaften. Dies stellte sich aber als Fehlkalkulation heraus: Statt des im November 2021 prognostizierten Plus von rund 100.000 Euro stand nach Abschluss der Wirtschaftsprüfung ein sechsstelliger Verlust zu Buche.