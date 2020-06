Die Polizei in Frankenthal sucht weiter nach einem flüchtigen Mann, der per Haftbefehl gesucht wird. Ein Zeuge hatte der Polizei am Mittwochmorgen zwei Männer gemeldet, die in Frankenthal Häusereingänge und Gärten auskundschaften. Wie sich laut Polizei bei der Kontrolle der Verdächtigen herausstellte, liegt gegen einen der beiden ein Haftbefehl vor. Der Mann habe daraufhin die Flucht ergriffen. Die Beamten fahndeten auch per Hubschrauber nach ihm. Es handelt sich bei dem Flüchtigen sich um einen 34-Jährigen Wormser. Laut Polizei gehe von dem Mann jedoch keine Gefahr für Anwohner aus.