Glasmangel: Winzer aus der Pfalz setzen mehr auf Pfandflaschen

Den Pfälzer Winzern mangelt es an Glasflaschen für ihren Wein. Viele lassen ihre Flaschen jetzt spülen. Der Flaschenspülbetrieb in Wachenheim (Kreis Bad Dürkheim) boomt wie noch nie.

Wegen des Ukraine-Kriegs, aber auch wegen technischer Defekte, stehen mehrere große Glasfabriken derzeit still. Die Folge: Glasknappheit. Immer mehr Winzer sammeln deshalb alte Flaschen und lassen sie bei der Firma "Glasklar" in Wachenheim an der Weinstraße (Kreis Bad Dürkheim) spülen.

Winzer lassen so viele Flaschen spülen wie noch nie

Klirrend und scheppernd bewegen sich die Weinflaschen auf einem Förderband Richtung Spülmaschine. Der Flaschenspülbetrieb hat zur Zeit so viele Kunden wie noch nie in der 30-jährigen Firmengeschichte, berichtet Besitzer und Betriebsleiter Stefan Fey. 30.000 Stück werden jeden Tag gespült, so der Firmenchef. Demnächst sollen es noch viel mehr werden: "Wir planen einen Zweischichtbetrieb, um die Nachfrage, die momentan da ist, zu bedienen", so Fey.

In der Firma "Glasklar" in Wachenheim werden so viele Flaschen gespült wie noch nie. SWR

Gespülte Flaschen: Billiger und umweltschonender

Winzer, die Flaschen im Mehrwegsystem wieder verwenden, sparen mittlerweile viel Geld. Denn neue Flaschen, sofern man überhaupt welche bekommt, sind sehr teuer geworden. Eine gespülte Mehrwegfalsche kostet inklusive Transport zum Kunden 19 Cent, sagt Fey. Eine neue Flasche auf dem Markt koste mittlerweile 32 Cent und es wird wahrscheinlich noch teurer. Außerdem werde etwas für die Umwelt getan: Bei der Produktion einer neuen Flasche werden mit 600 Gramm CO2 rund dreimal so viel klimaschädliches Gas in die Umwelt geblasen als beim Spülvorgang.