Kaum Weinflaschen - wird Wein jetzt teurer?

Die Winzer in der Pfalz beklagen Engpässe beim Einkauf von Weinflaschen und geeigneten Flaschenverschlüssen. Nach Angaben des pfälzischen Weinbaupräsidenten Reinhold Hörner müssen Flaschen-Verschlüsse bis zu einem Jahr im Voraus bestellt werden. Hörner sagte dem SWR, der Mangel an Glasflaschen und Flaschenverschlüsse würde den Produktionsablauf bei den Winzern durcheinander bringen. Zudem seien die Glasflaschen deutlich teurer geworden und es bestünde nicht die übliche breite Auswahl. Die teuren Flaschen und Verschlüsse würden spätestens im neuen Jahr zusammen mit den hohen Energiekosten den Preis der Weinflaschen in die Höhe treiben - um wieviel teurer eine Pfälzer Flasche Wein werden wird, lasse sich aber noch nicht vorhersagen. Laut dem Bauern- und Winzerverband müssen viele Winzer ihre Abfülltermine wegen des Flaschenmangels sogar mehrfach verschieben.