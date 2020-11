In Bellheim im Kreis Germersheim soll am kommenden Dienstag eine Flakgranate kontrolliert gesprengt werden. Nach Angaben der Verbandsgemeinde hatten Kinder die Flugabwehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg beim Spielen in einem Wohngebiet entdeckt. Laut Kampfmittelräumdienst ist die Flakgranate zwar nur ein halbes Kilogramm schwer, besitzt aber eine relativ große Sprengkraft. Sie werde direkt am Fundort auf einem Privatgrundstück in Bellheim gesprengt. Dafür müssten alle Gebäude im Umkreis von etwa 500 Metern am Dienstagvormittag evakuiert werden, darunter eine Brauerei und eine Bank. Anwohner können nach Angaben der Feuerwehr während der Sprengung in bis zu zehn Gemeindehallen untergebracht werden. Bürger, die sich wegen Corona in Quarantäne befinden, würden isoliert. Die Verbandsgemeinde Bellheim bittet alle Anwohner, sich beim Ordnungsamt zu melden, wenn sie untergebracht werden müssen oder auf Transporthilfen angewiesen sind.