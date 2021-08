per Mail teilen

Im südpfälzischen Neuburg werden seit dem Wochenende tote Fische aus Flüssen und Teichen geholt. Ursache ist nach Angaben von Anglern fauliges Wasser von überfluteten Feldern.

Ein Haufen toter Fische neben einem Entwässerungsgraben direkt bei Neuburg (Kreis Germersheim): Ein großer Hecht, mehrere Brassen und Schleien.

Sauerstoffmangel hat zu Fischsterben geführt SWR

Felix Teufel, Vorstand der Neuburger Angelsportvereine, sagt, das hier sei mehr oder weniger ein Totalausfall. Naturschützer vom BUND pflichten ihm bei.

Seit Samstag ziehen Angelsportler aus Neuburg und Mitarbeiter eines Artenschutzprojektes der Uni Landau tote Fische aus den Entwässerungsgräben und auch aus Teichen und Flüssen rund um Neuburg. Sie starben an Sauerstoffmangel.

"Das ist erst der Anfang. Hier kommt kein Frischwasser nach, die Brühe steht und stinkt vor sich hin. Die Überlebenschance der Fische wird immer kleiner."

Woher kommt der Sauerstoffmangel im Wasser? Die Antwort: Aus einem Zusammenspiel von Hochwasserschutz und Wetter. Vor einigen Wochen wurden Felder zwischen Neuburg und Berg mit dem Wasser der Lauter geflutet. Diese Felder dienen schon lange als Polder. Hier steht immer wieder mal Wasser.

Fische ersticken

Das faulige Wasser von den Feldern wurde dann vor einigen Tagen von den Feldern abgelassen. Es floss in die Entwässerungsgräben und über diese Gräben in die Teiche und Flüsse. Es sind Pachtgewässer der Angler. Das Wasser hatte aufgrund des Wetters einen geringen Sauerstoffgehalt - zu wenig für die Fische zum Überleben.

Sauerstoffmangel hat zu Fischsterben geführt SWR

Verband hält Entwässerung für notwendig

Verantwortlich für das Ablassen des Wassers ist der Entwässerungsverband. Dessen ehrenamtlicher Vorsitzender ist Reinhard Scherrer. Er sagt, das Wasser müsse jetzt von den Feldern runter und das aus zwei Gründen. Zum einen solle ein Totalausfall der Ernte für die Landwirte verhindert werden und zum anderen werde die Fläche für ein mögliches neues Hochwasser so wieder frei gemacht.

Auch große Fische verendeten in den Gewässern bei Neuburg SWR

Abwägung: Schaden für Angler oder Landwirte

Scherrer steckt nach eigener Aussage in einem Dilemma. Er könne es nie allen recht machen. Entweder schade er den Anglern oder den Landwirten, reagieren aber müsse er.

"Prügel bekomme ich von allen Seiten. Da heißt es, mach den Schieber auf, mach den Schieber zu, das ist unangenehm."

Und was ist mit den toten Fischen? Das sei eher unspektakulär, sagt Uwe Weibel aus Kandel, der als Sachverständiger für den Entwässerungsverband in Neuburg unterwegs war und den Sauerstoffgehalt gemessen hat. Er gehe davon aus, dass der Sauerstoffgehalt im Wasser sich schnell erholen werde. Er fügt aber hinzu, dass er kein Hellseher sei. Er könne nicht sagen, was noch kommt.

Strafanzeige gegen Entwässerungsverband

Findet bei Neuburg gerade ein massenhaftes Fischsterben statt, das das Ökosystem dort auf lange Zeit stark belasten wird? Oder ist die Sorge und Wut der Angler unbegründet? Die Angelsportler jedenfalls haben Strafanzeige gestellt, wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung.

Umweltschützer: Fische sind dahingerafft

Kathrin Theißinger ist Wissenschaftlerin vom Frankfurter Senckenberg-Institut. Sie betreut in Kooperation mit der Naturschutzorganisation NABU vor Ort ein Schildkröten-Projekt. Ihrer Ansicht nach ist die komplette Fischfauna dahingerafft, sagt sie dem SWR. Das faulige Wasser auf diese Weise abgelassen zu haben, sei verwerflich, schließlich stünden Teile der betroffenen Gewässer sogar unter Naturschutz.

Entwässerungsverband reagiert auf Kritik

Der Entwässerungsverband hat am Dienstag auf die Kritik reagiert und den Wasserzulauf von den Feldern verringert. Diese Woche soll dann der Sauerstoffgehalt in den Gewässern noch einmal überprüft werden. Trotz allem steht Reinhard Scherrer hinter der Entscheidung, das Wasser in die Entwässerungsgräben abzuleiten, die Entscheidung sei mit der Oberen Wasserbehörde abgesprochen gewesen, der Hochwasserschutz gehe vor.