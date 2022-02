BASF und Stadt Ludwigshafen: Homeoffice auch in Zukunft?

Am 20. März endet bundesweit die Homeoffice-Pflicht wegen Corona. Wie gehts dann weiter? Bei der BASF arbeiten rund 20.000 Mitarbeiter aktuell von Zuhause aus, auch die Stadt Ludwigshafen will ihren Mitarbeitern weiterhin Homeoffice ermöglichen.

Die IHK Pfalz in Ludwigshafen. IHK Pfalz/Lotz

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz in Ludwigshafen geht davon aus, dass viele Unternehmen in der Region auch nach der Corona-Pandemie ihren Mitarbeitern weiterhin die Arbeit aus dem Homeoffice erlauben werden. Ein IHK-Experte sagte dem SWR, viele Unternehmen in der Region hätten die Vorteile des Arbeitens von Zuhause aus erkannt und wollen daher das Konzept beibehalten.

BASF will weiterhin Homeoffice ermöglichen

Der Chemiekonzern BASF mit seinen etwa 39.000 Mitarbeitern in Ludwigshafen, die Kreisverwaltung Bad Dürkheim sowie die Stadt Ludwigshafen haben jetzt bereits angekündigt, da, wo es möglich ist, ihren Beschäftigten anzubieten, weiter von zu Hause aus zu arbeiten.

Beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen arbeitet die Hälfte der Belegschaft in Zeiten der Pandemie flexibel: Rund 20.000 Mitarbeiter können derzeit im Homeoffice arbeiten, sagte eine Sprecherin. Noch bis zum 20. März gelte das Homeoffice-Prinzip. Flexibilisierung sei aber schon vor der Pandemie ein großes und wichtiges Thema im Konzern gewesen.

Das BASF-Werk in Ludwigshafen von oben BASF

Flexible Arbeitsmodelle geplant - auch nach Corona

Seit 2012 gebe es eine entsprechende Betriebsvereinbarung. Wie wird die BASF das in Zukunft handhaben? "Es wird sicherlich flexibler als vor der Pandemie, aber nicht so flexibel wie während Corona", so die Sprecherin. Bei der BASF stehe auch der persönliche Austausch unter den Mitarbeitern hoch im Kurs, für Kreativität und Innovation sei das Gespräch der verschiedenen Mitarbeiterteams vor Ort wichtig. Die BASF werde aber sicherlich weiterhin flexible Arbeitsmodelle ermöglichen - auch über die Pandemie hinaus.

Im März endet die Homeoffice-Pflicht für Unternehmen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Finn Winkler

Stadtverwaltung Ludwigshafen: 1.600 MItarbeiter im Homeoffice

Die Stadt Ludwisghafen hat sich mit dem Arbeitsmodell offensichtlich angefreundet: Für die 2.000 Mitarbeitenden in der Verwaltung wurden nach Angaben der Stadt 1.600 Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet. Die Stadt teilte mit: "Generell und – unabhängig von der Corona-Pandemie – ermöglicht die Stadt Ludwigshafen verschiedene, flexible Modelle für mobiles Arbeiten. Voraussetzung für das mobile Arbeiten ist, dass die Tätigkeit dafür geeignet ist."

Stadt will weitere Flexibilisierung

Flexible Arbeitsmodelle seien zudem sehr attraktiv und könnten den Unternehmen helfen, neue Fachkräfte anzuwerben - so sieht es die IHK Pfalz. Auch die Stadt Ludwigshafen kündigt an, "die Weichen für eine weitere Flexibilisierung und somit der Anteil an mobilem Arbeiten" noch weiter auzubauen. Ausgenommen vom Homeoffice in der Verwaltung seien allerdings Mitarbeitende des Standesamtes, des Bürgerservice und teilweise der IT-Bereich in Ludwigshafen.