Open-Air-Kino in Limburgerhof: "Filmfrühling" startet

Das Festival des deutschen Films startet heute in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) mit dem "Filmfrühling", einem kleinen Open-Air-Festival. Und im Mai geht's gleich weiter.

Den Auftakt beim diesjährigen"Filmfrühling" im Open-Air-Kino im Park in Limburgerhof macht am Freitagabend die französische Romantik-Komödie "Schmetterlinge im Ohr". Es geht um einen Lehrer, der schlecht hört und weil er ein Hörgerät braucht, ergeben sich daraus alle möglichen Verwicklungen.

Wegen Corona bleiben manche Plätze frei

Der Film ist einer von 14 deutschen und internationalen Kinofilmen sowie zwei Kinderfilmen, die bis zum 8. Mai im Park am Schlösschen in Limburgerhof gezeigt werden. Nach Angaben des Festivals gibt es pro Vorstellung 670 Plätze im Open-Air-Kino - jeder dritte Platz werde wegen Corona freigelassen.

Der erste Filmfrühling 2021 SWR

"Filmfrühling" in Limburgerhof und Bobenheim-Roxheim

Bereits im vergangenen Jahr haben die Macher des Festivals des deutschen Films den "Filmfrühling" ins Leben gerufen und diesmal noch einen draufgesetzt: Denn Limburgerhof ist in diesem Jahr nicht der einzige Schauplatz des "Filmfrühlings". Am 13. Mai startet am Silbersee in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) der zweite Teil des Mini-Festivals. Auf dem Programm stehen bis zum 29. Mai dieselben Filme wie beim aktuellen Open-Air-Festival in Limburgerhof.

Wann findet der "Filmfrühling" statt?

Park am Schlösschen, Limburgerhof: 22. April bis 8. Mai

Altrhein, nahe Silbersee, Bobenheim-Roxheim: 13. bis 29. Mai

Das Festival des deutschen Films auf der Ludwigshafener Parkinsel ist in diesem Jahr vom 24. August bis 11. September geplant.