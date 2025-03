per Mail teilen

Nach viel Hin und Her um den Filmfrühling ist es jetzt amtlich: Die kleine Ausgabe des Festivals des deutschen Films kommt nach Bad Dürkheim und Ludwigshafen.

Damit gehen jetzt die Stadt Speyer und auch die Gemeinde Bobenheim-Roxheim, die im letzten Jahr zum Zug kamen, leer aus. Die zwei Spielstätten des Filmfrühlings - laut Veranstalter die "kleine Schwester" des großen Ludwigshafener Filmfestivals - werden in diesem Jahr Ludwigshafen und Bad Dürkheim sein.

Rheingalerie wird Schauplatz für den Filmfrühling. SWR

Filmleinwand, Liegestühle und Sitzsäcke in Ludwigshafen

In Ludwigshafen soll der Filmfrühling am Rheinufer direkt an der Rheingalerie aufgebaut werden. Die Zuschauer können vom 16. Mai bis zum 1. Juni Filme auf dem Platz der Deutschen Einheit ansehen. Es wird eine große LED-Leinwand geben, die die Filme auch bei Tageslicht ohne Einschränkungen wiedergeben. Das ganze werde ergänzt mit einem Bewirtungszelt, mit Liegestühlen und Sitzsäcken, die zum Rhein hinunterführen.

Filmfrühling-Pressekonferenz mit Veranstalter Michael Kötz und Bad Dürkheims Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt. SWR

Filmfrühling ab 6. Juni in Bad Dürkheim

Dass Bad Dürkheim den Zuschlag bekommen hat, war schon vergangene Woche klar. Bei einer Pressekonferenz war verkündet worden, dass vom 6. bis zum 22. Juni im Kurpark, ebenfalls eine LED-Leinwand aufgestellt wird. Die Zuschauer bekommen Kopfhörer. Dort soll es Liegestühle mit Picknick und Catering geben.

Speyer in diesem Jahr ohne Filmfrühling

Dass der Filmfrühling in diesem Jahr nicht mehr im Domgarten in Speyer zu Gast sein wird, hat mit Gebühren zu tun, die die Stadt Speyer für die Nutzung des Domgartens verlangt hatte. Die Stadt forderte für die zweiwöchige Veranstaltung 14.000 Euro. Das sei mehr als doppelt so viel wie im vergangenen Jahr gewesen, kritisierten die Veranstalter. Sie würden mit gewerblichen Veranstaltern gleichgesetzt, obwohl sie einen kulturellen Beitrag für Speyer leisteten. Dabei habe der Veranstalter mit Rücksicht auf Speyers Haushaltslage im Vorfeld sogar auf einen Antrag verzichtet auf einen Zuschuss aus dem städtischen Kulturetat.

Filmfrühling könnte später wieder nach Bobenheim-Roxheim kommen

Dass der Filmfrühling in diesem Jahr nicht in Bobenheim-Roxheim sein wird, habe keinen speziellen Grund. Die Veranstalter hätten ein gutes Verhältnis zur Gemeinde und machten einfach mal Pause.

Befürchtungen, dass der Filmfrühling mit Ludwigshafen als Verantaltungsort möglicherweise die Besucherzahlen des eigentlichen Filmfestivals im Spätsommer schmälern könnte, teilen die Veranstalter nicht - im Gegenteil. Es sei eher eine Werbung für das große Festival auf der Parkinsel.