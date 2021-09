Festival des deutschen Films in Ludwigshafen gestartet

Auch in diesem Jahr ist wieder Schauspielerin Julia Koschitz zu Besuch auf der Parkinsel in Ludwigshafen. Die 46-Jährige wird am 3. und 4. September auf der Parkinsel erwartet. Ihr Film auf dem Festival: "Auf dünnem Eis".

