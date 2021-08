per Mail teilen

Strenge Vorschriften auf der Parkinsel: Das "Festival des deutschen Films" in Ludwigshafen dürfen in diesem Jahr wegen Corona nur Geimpfte und Genesene besuchen. Corona-Tests von Besuchern zählen nicht.

Neben Getesteten und Geimpften werden nur noch Kinder zugelassen und Menschen, die sich beispielweise aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen. Das teilten die Macher des Festivals am Montag mit. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hatte der Stadt Ludwigshafen für die Veranstaltung eine Ausnahmegenehmigung erteilt.

Strenge Vorgaben für Festival-Kinos und Gastronomie

Nach Angaben der Festivalleitung gibt es weitere Vorgaben: Die vier Kinozelte sowie die beiden Gastronomiebereiche und das Zelt, in dem die Filmgespräche mit Schauspielern und Regisseuren stattfinden, müssten streng voneinander getrennt werden. Die Zugänge würden jeweils einzeln kontrolliert, hieß es. In jedem einzelnen Bereich dürfen sich laut Festival 600 Besucher maximal gleichzeitig aufhalten. Insgesamt sind das 4.200 Besucher auf dem Festivalgelände. Das 17. Festival auf der Ludwigshafener Parkinsel startet am 1. September.

Weder geimpft, noch genesen: Tickets werden erstattet

Filmfans, die bereits Tickets im Vorverkauf erworben haben, aber weder geimpft, noch genesen sind, können die Eintrittskarten zurückgeben. Das Geld wird nach Festivalangaben erstattet.