Die Stadt Ludwigshafen rüstet alle Mitarbeiter, die von Berufs wegen viel in Kontakt mit anderen Menschen kommen, mit FFP-2-Masken aus. Nach Angaben der Stadt gehören dazu auch alle Mitarbeiter der 35 städtischen Kitas. Mit den Masken will die Stadt die Kita-Mitarbeiter aber auch die Kinder noch besser vor einer Ansteckung mit dem Virus schützen. Außerdem sollen sich städtische Kita-Mitarbeiter künftig einmal pro Woche auf Corona testen lassen. Auch Beschäftigte des kommunalen Vollzugsdienstes in Ludwigshafen werden ab sofort mit den hochwertigen FFP2-Schutzmasken ausgerüstet. In Ludwigshafen gelten zurzeit eine nächtliche Ausgangssperre und eine Maskenpflicht in der Innenstadt. Laut Stadt benötigen die Bürger, die in der Innenstadt unterwegs sind, aber nur in den Geschäften oder im öffentlichen Nahverkehr eine FFP2- oder medizinische Maske.