Im Pfälzerwald ist es in den vergangenen Wochen verstärkt zu Konflikten zwischen Wanderern und Mountainbikern gekommen. Grund ist nach Angaben des Forstamts Haardt in Landau, dass seit Beginn der Corona-Pandemie mehr Menschen als gewöhnlich ihre Freizeit im Pfälzerwald verbringen.

In Mails der vergangenen Wochen an das Forstamt Haardt beschweren sich nach Angaben eines Sprechers Wanderer über rücksichtslose Mountainbiker, die Fußgänger gefährden. Die Biker hielten dagegen, dass viele Wanderwege im Internet für Mountainbikes empfohlen würden. Der Forstamtssprecher betont, dass dies keine offiziellen Empfehlungen seien, denn im Pfälzerwald seien Mountainbikes auf Wanderwegen grundsätzlich verboten. Es sei bekannt, dass es zu wenige ausgewiesene Biker-Routen gebe. Das Forstamt will nun Interessensverbände von Wanderern und Mountainbikern an einen Tisch holen und eine gemeinsame Lösung erarbeiten.