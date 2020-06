Die ersten Bürgerbusse in der Vorder- und Südpfalz sind nach einer Pause während der Corona-Pandemie wieder im Einsatz. Nach Angaben der Gemeinden fahren in Limburgerhof, Lingenfeld und Frankenstein wieder Bürgerbusse.

In allen Bürgerbussen, die wieder fahren, gibt es aber nach Angaben des Projektsprechers der Bürgerbusse Rheinland-Pfalz spezielle Auflagen. Jeder Fahrgast muss sich vorher anmelden und einen Mundschutz tragen. Außerdem darf der Bürgerbus nur noch eine Person oder einen Hausstand mitnehmen. Die meisten Bürgerbusse in der Region fahren allerdings noch nicht, obwohl die Nachfrage hoch sei. Denn: viele der ehrenamtlichen Fahrer gehören selbst zur Risikogruppe. In Lingenfeld ist in diesem Fall die Nachbarschaftshilfe mit jüngeren Fahrern eingesprungen. In der Vorder- und Südpfalz gibt es in insgesamt 13 Gemeinden Bürgerbusse.