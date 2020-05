Die Öffnung der Schulen verläuft in der Pfalz offenbar größtenteils reibungslos. Nach Angaben einiger Schulleiter gibt es allerdings Probleme, wenn die Räume zu klein und die Korridore zu eng sind.

So berichtet der Schulleiter des Gymnasiums am Kaiserdom in Speyer, dass es bislang funktioniere, nur halbe Klassen jeweils eine Woche im Wechsel zu unterrichten. Wenn aber am 8. Juni noch die 7. Bis 9. Klassen dazukämen, hätten sie nicht genügend Räume, weil einige in dem alten Gebäude einfach zu klein seien. Die Zeppelin-Grundschule hingegen ist nach Angaben ihres Leiters hingegen so großzügig gebaut, dass in den Gängen sogar Gegenverkehr möglich ist und nicht Einbahn-Verkehr mit großen Umwegen, wie an vielen anderen Schulen. Mehrere Elternvertreter kritisieren, dass Hygiene-Maßnahmen noch nicht gut funktionieren. Auch blieben an einigen Schulen die Fenster permanent offen - auch wenn es kalt ist. Man könne auch mit Stoßlüften für ausreichend Frischluft sorgen, so eine Elternratsvorsitzende.