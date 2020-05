Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in Freinsheim in das Postverteilzentrum eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, kletterten die Täter über ein Toilettenfenster in das Gebäude. Sie öffneten etwa 30 Postpakte und entwendeten teilweise den Inhalt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.