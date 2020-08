Einige Kirchengemeinden in der Pfalz feiern am Wochenende wieder Gottesdienste. Religionsgemeinschaften und Kirchen müssen dabei Schutzkonzepte einhalten.

Nach Angaben der evangelischen Landeskirche in Speyer werden am morgigen Sonntag nur wenige Gottesdienste gefeiert - beispielsweise in Ludwigshafen-Ruchheim. Im Speyrer Dom ist morgen um 10 Uhr ein katholischer Gottesdienst geplant. Gläubige müssen sich zur Teilnahme vorher anmelden - es stünde allerdings nur eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen zur Verfügung. Wie an den vergangenen Sonntagen wird der Gottesdienst per Livestream übertragen. Das Bistum geht davon aus, dass es weitere katholische Gottesdienste erst im Laufe der nächsten Woche geben wird. Hintergrund ist, dass die Gemeinden mehr Zeit zur Vorbereitung benötigten.