Die Freibäder in der Vorder-und Südpfalz bereiten sich trotz Corona-Pandemie auf die Saison vor- etwa das Willersinn-Freibad in Ludwigshafen. Noch gäbe es allerdings keinerlei Signale von der Landesregierung, ob eine Bäderöffnung in diesem Jahr generell möglich sei.

Die Saisonvorbereitung dauere laut einer Sprecherin der Stadt Ludwigshafen acht bis neun Wochen. Sie könne nicht erst beginnen, wenn es grünes Licht von der Landesregierung gäbe für eine Betriebsaufnahme. Die Becken, Umkleide- und Duschbereiche sowie die Liegeweisen seien zu reinigen, die Technik zu warten, all das benötige Zeit. Auch in Landau wird das Freibad auf die Saison vorbereitet. Oberbürgermeister Thomas Hirsch glaubt aber nicht, dass das Bad vor dem Start der Sommerferien geöffnet werden könne. Man sei aber jetzt schon dabei, Pläne für die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregelungen zu erarbeiten. Kleineren Freibädern, die von Vereinen getragen werden, ist es laut dem Kreis Bad Dürkheim selbst überlassen, ob sie die Bäder in Schuss bringen - solange sich die Vereinsmitglieder bei den Arbeiten an die Abstandsregelungen halten würden.