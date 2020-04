per Mail teilen

Die Golfplätze in der Pfalz verzeichnen zurzeit einen großen Andrang. Nach Angaben des Golfclubs Dackenheim sind die Buchungscomputer zur Onlinebuchung seit Bekanntgabe der Öffnungserlaubnis regelmäßig überlastet.

Der Dackenheimer Club gehört, ebenso wie der Golfclub in Essingen zum Golfplatzbetreiber Golf-Absolut, der in Südwestdeutschland 11 Plätze unterhält. Allerdings hat nur das Land Rheinland-Pfalz das Golfspielen seit Anfang der Woche wieder erlaubt. Deswegen wollten auch viele Mitglieder aus den angrenzenden Bundesländern in der Pfalz spielen.

Im 10-Minuten-Takt werden jeweils nur zwei Spieler auf den Platz gelassen. Sie dürfen dort keine Gegenstände, wie Flaggenstöcke oder Sandharken anfassen. Auch die Duschen sowie die Gastronomie sind geschlossen. Auch der Golfclub Neustadt verzeichnet eine sehr hohe Nachfrage. Hier dürfen ebenfalls ausschließlich Mitglieder nach vorheriger Anmeldung und unter Auflagen spielen.