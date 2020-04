Der Kundenansturm in den wiedereröffneten Ladengeschäften in der Pfalz ist heute weitgehend ausgeblieben. Nach Angaben des Einzelhandelsverbandes sind aber in den Innenstädten mehr Menschen unterwegs gewesen als in den letzten Wochen.

Ein Sprecher sagte, die Kunden hätten zum Beispiel Schuhläden aufgesucht. Die Zahl der Kunden sei so gering gewesen, dass die Abstandregeln gut eingehalten werden konnten. Im Ludwigshafener Einkaufszentrum „Rheingalerie“ waren heute laut Centermanager 45 Läden offen, darunter Schuh- Textil- und Mobilfunkgeschäfte, 30 weitere sollen in den nächsten Tagen folgen. Große Kleidergeschäfte in der Rheingalerie waren heute noch nicht offen. Der Centermanager schätzt, dass etwa 40 Prozent der gewohnten Kunden in dem Einkaufszentrum unterwegs waren. Der Einzelhandelsverband blickt nach eigenen Angaben nun bereits mit Spannung auf das kommende Wochenende, um zu sehen, wie groß dann der Kundenandrang sein wird.