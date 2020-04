Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen am frühen Morgen könnten sich alle 17 Hausbewohner unverletzt ins Freie retten. Wie die Feuerwehr mitteilt war das Feuer aus ungeklärter Ursache in

einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Die Bewohner der Brandwohnungen konnten bei Verwandten untergebracht werden. Die übrigen Hausbewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.