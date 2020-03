An der Autobahn A65 ist in der Nacht in der Nähe von Haßloch ein abgestellter Geschwindigkeits-Blitzer auf einem Anhänger vollständig abgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, musste die Autobahn gegen 1 Uhr in Richtung Neustadt für die Löscharbeiten zeitweise gesperrt werden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.