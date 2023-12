Pfalz: Feuerwerk zu Silvester in der Kritik

Mehrere Edeka-Filialen in der Pfalz verkaufen dieses Jahr kein Feuerwerk, um Tiere und Umwelt zu schützen. Auch Polizisten und Ärzte sehen das Böllern zu Silvester kritisch.

Seit dem 28. Dezember gibt es im Einzelhandel Feuerwerk für Silvester zu kaufen. Doch der Betreiber mehrerer Edeka-Filialen in der Pfalz verzichtet dieses Jahr auf den Verkauf. "Aus Liebe zu Tieren und Umwelt", heißt es schon am Eingang. Betroffen sind Filialen in Bad Dürkheim, Dirmstein, Frankenthal, Freinsheim, Haßloch und Speyer. Für Tiere kann die Silvesternacht sehr stressig sein.

Hinweistafel vor einem Edeka in Frankenthal: Kein Rakten aus Liebe zu Umwelt und Tieren SWR

Tierheime bei Feuerwerk im Einsatz

Im Tierheim in Frankenthal stehen extra drei Mitarbeiter bereit, um Hunde, Katzen oder Kaninchen zu beruhigen. "Die Hölle ist hier los", sagt Tierheimleiterin Simone Jurijiw mit Blick auf Silvester.

Schon mit den ersten Böllern gegen 17 Uhr gehe es los, ab dann würden die meisten Tiere immer nervöser. Dann kommt es auf die Mitarbeiter im Tierheim an: "Dann werden wir uns dazusetzen und schauen, dass die uns nicht durchdrehen!"

Feuerwerk ängstigt Tiere in Natur

Noch schlimmer sei es für die Tiere draußen in der Natur, sagt Jurijiw. "Wenn es richtig blöd läuft, bekommen die einen Herzinfarkt und fallen tot um." Die Tiere wüssten nicht, wie ihnen geschieht.

Das gilt auch für viele Haustiere. Die Frankenthaler Tierheimleiterin rät Hunde- und Katzenbesitzern, die Rollläden runterzulassen. Es helfe auch das Radio anzumachen, damit die Tiere vom Feuerwerk möglichst wenig mitbekommen.

Viele Verletzungen durch Feuerwerk

Auch in den Krankenhäusern gibt es in der Silvesternacht traditionell viel zu tun. Jedes Jahr erleiden Menschen Verletzungen durch explodierende Feuerwerkskörper, berichtet die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz. Verletzungen am Auge, Verbrennungen oder Knalltraumata, all das gehört an Silvester zum Alltag.

Ärzte und Polizisten für bundesweites Böllerverbot

Die Landesärztekammer befürwortet ein bundesweites Böllerverbot. Auch Gewerkschaft der Polizei (GdP) spricht sich dafür aus. Die GdP Berlin hat dazu sogar eine Petition gestartet.

Auch die GdP in Rheinland-Pfalz unterstützt die Forderungen nach einem bundesweiten Verbot. GdP-Landesvorsitzende Steffi Loth sagte, das Problem beim Böllern sei vor allem der Alkohol. Dadurch sinken bei vielen die Hemmungen und das Böllern könne gefährlich werden.

Bäume statt Böllern in Bad Bergzabern

Dass es auch ohne Feuerwerk geht, zeigt etwa Bad Bergzabern (Südliche Weinstraße). Die Stadt hat zum fünften Mal die Aktion "Bäume statt Böller" gestartet. Die Idee: Das Geld statt für Feuerwerk lieber für Bäume ausgeben.

Germersheim wirbt für nachhaltiges Feuerwerk

Das südpfälzische Germersheim hat Tipps zu einem sogenannten "nachhaltigen Feuerwerk" zusammengestellt, um die Feinstaubbelastung zu reduzieren.

Die Stadt wirbt dafür, maximal nur eine halbe Stunde nach Mitternacht zu böllern. Oder gleich ganz auf ein Feuerwerk zu verzichten. Stattdessen könne man den Start ins neue Jahr mit Lichterketten feiern. Auch ein Lagerfeuer mit Stockbrot und Punsch sei eine gemütliche Alternative.