Spendenlauf der Feuerwehr ins Ahrtal mit Hindernissen

Eine Woche sind die Feuerwehrleute aus Neustadt jetzt unterwegs bei ihrem Spendenlauf ins Ahrtal. Einer musste aufgeben - dafür kam einer dazu, der wegen Corona zunächst nicht starten konnte.

Das nächste Etappenziel Koblenz ist erreicht. Die Feuerwehrleute wandern immer am Rhein entlang, und sammeln mit ihrem Marsch Spenden fürs Ahrtal - insbesondere für die Ortschaft Mayschoß, wo die Feuerwehr Neustadt direkt nach der Flutkatastrophe im Einsatz war. Sie laufen durch Hitze und Kälte - in voller Montur und mit Atemschutz-Ausrüstung.

Für die Feuerwehrleute soll es schließlich eine Herausforderung sein und kein lauschiger Spaziergang. Am Donnerstag erreichten sie Koblenz. Hinter ihnen liegt ein Weg mit Blasen an den Füßen und Schmerzen in den Schultern.

Der Marsch führte bisher über Ludwigshafen, Worms, Mainz, Bingen, St.Goar bis nach Koblenz. Der Organisator der Tour, Feuerwehrmann Nermin Canetovic, konnte zunächst nicht starten, weil er an Corona erkrankt war. Jetzt ist er genesen und läuft seit Bingen mit. Dafür musste Feuerwehrmann Felix Rusche wegen Muskelschmerzen abbrechen. Neben dem harten Kern aus drei Läufern (Nermin Canetovic, Dominik Lösch und Sascha Köppler) begleiten immer wieder Gastläufer den Trupp.

Tortur durch schwere Schutzausrüstung

Bei einer Zwischenstation wurden die Läufer von einem Physiotherapeuten massiert. Der Schulterbereich ist besonders beansprucht. Die Schutzausrüstung ist vor allem wegen des 17 Kilo-schweren Atemschutzgerätes eine Last. Allerdings tragen sie keine feuerfesten Schuhe sondern Wanderstiefel oder Turnschuhe. Auch deshalb halten sich die Blasen in Grenzen.

Die Feuerwehrleute sagen, sie versuchen immer ein gewisses Schritttempo zu halten und auch die Pausen nicht länger als eine halbe Stunde auszudehnen. Je länger die Tour dauere umso häufiger und länger seien die Trinkzeiten.

Spenden fürs Ahrtal: Bereitschaft ist groß

Wo immer die Feuerwehrmänner auftauchen, ziehen sie neugierige Blicke auf sich. Passanten fragen, ob es irgendwo brennt, aber wenn die Wanderer dann Auskunft über ihre Spendenmission geben, wird immer etwas in die Spendenbüchse gesteckt.

Bislang sind knapp 10.000 Euro zusammengekommen. Rund 2.000 Euro haben die Feuerwehrleute auf ihrer Strecke in Bar zugesteckt bekommen, der Rest wurde nach Angaben der Stadtverwaltung Neustadt überwiesen. Alles läuft auf das Spendenkonto der Stadt ein, das vergangenen Jahr für die Opfer der Flutkatastrophe eingerichtet wurde. Der Spendenstand auf diesem Konto insgesamt liegt aktuell bei knapp 235.000 Euro.