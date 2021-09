Feuerwehreinsatz wegen Mülltonnenbrands in Oggersheim

Wegen eines Brandes kam es in Ludwigshafen-Oggersheim in der Nacht zum Freitag zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Wie die Polizei mitteilt, brannten zwei Müllcontainer in einer Durchfahrt zum Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Die Flammen hätten die Außenfassade beschädigt. Die Polizei geht von einem Schaden von rund 50.000 Euro aus. Wegen starker Rauchentwicklung mussten die knapp 20 Bewohner zwischenzeitlich das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand. Die genaue Brandursache werde noch ermittelt. Laut Polizei habe auch in der Nähe ein weiterer Mülleimer gebrannt und musste gelöscht werden.