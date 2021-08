per Mail teilen

Nach den heftigen Überflutungen mit vielen Toten im Norden von Rheinland-Pfalz, kommt auch Unterstützung aus Vorder- und Südpfalz. Acht Spezialrettungsschwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft Landau sind Donnerstagnachmittag von einem Einsatz in Kordel im Kreis Trier-Saarburg zurückgekehrt.

"Für die Anwohner ist es der blanke Horror. Da waren Familien, denen das Wasser jetzt durchs Dach reinkommt."

Dort war der Fluss Kyll über die Ufer getreten und hatte große Teile des Dorfes komplett unter Wasser gesetzt. Die Spezialkräfte der DLRG Landau hatten verstärkt durch Kräfte aus Neuhofen (Kreis Germersheim) und Ludwigshafen-Oggersheim unter anderem geholfen, ein Altenheim und etliche Wohnhäuser zu evakuieren.

Extremsituationen im Hochwassergebiet

"Meterhohes Wasser in den Wohnungen, in den Häusern, auf den Straßen, wo normalerweise Autos fahren. Da kommen einem die Auto entgegen geschwommen und man kann Boot fahren."

Der Vorsitzende des DLRG Landau Simon Nichterlein sagte dem SWR, es seien vor Ort Eindrücke gewesen, die man sich in seinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen wollen. "

Große Hilfsbereitschaft aus der Pfalz

Aus mehreren Pfälzer Städten sind am Donnerstag Einsatzkräfte von Feuerwehren, dem Technischen Hilfswerk und dem Deutschen Roten Kreuz ausgerückt, um zu helfen. Die Einsatzkräfte kommen unter anderem aus Ludwigshafen, Speyer, Landau und Neustadt. Sie sollen beim Retten und Bergen im Hochwassergebiet im Norden von Rheinland-Pfalz helfen.

Mit mehreren Feuerwehrfahrzeugen in den Kreis Ahrweiler

Rund 60 Helfer der Feuerwehren, einer Schnelleinsatzgruppe vom Katastrophenschutz und vom Deutschen Roten Kreuz in Landau sind am Donnerstagnachmittag in Richtung Norden aufgebrochen, um beim Kampf gegen das Hochwasser im Raum Ahrweiler zu helfen. Der Kreisfeuerwehrinspekteur des Landkreises Südliche Weinstraße Jens Thiele sei auf alle Szenarien vorbereitet.

"Momentan wissen wir noch nicht, wo genau wir am Ende helfen sollen, was wir dort konkret machen sollen und wie lange wir in dem Hochwassergebiet bleiben sollen. Aber wir sind auf alles gut vorbereitet."

Die Feuerwehren seien mit vielen Pumpen und Schläuchen ausgestattet und könnten im Hochwassergebiet rund um Ahrweiler auch helfen, Keller wieder leer zupumpen. Außerdem haben sie Feldbetten und Decken im Gepäck. "Für den Fall, dass wir obdachlos gewordenen Menschen helfen müssen oder wir selbst hier übernachten müssen", so Thiele. Der Einsatz im Norden von Rheinland-Pfalz sei für die Feuerwehren einzigartig:

Sollte der Einsatz im Raum Ahrweiler länger dauern, sollen weitere Einsatzkräfte aus dem Kreis Südliche Weinstraße losziehen, um ihre Kollegen abzulösen. "Im Worst Case können wir einen Einsatz über mehrere Tage aufrecht erhalten", so der Kreisfeuerwehrinspekteur.

Hilfe für Hochwasseropfer auch aus Neustadt an der Weinstraße

Auch die Stadt Neustadt hat laut dem Oberbürgermeister Marc Weigel 40 Feuerwehrkräfte und mehrere Sanitäter des DRK in das Hochwassergebiet in der Eifel entsendet. "Sie müssen mit einem 72-stündigen harten Einsatz rechnen. Aber unsere Feuerwehr kann das", so Neustadts Oberbürgermeister und fügt hinzu: "Danke und kommt gesund zurück!"

40 Einsatzkräfte aus Neustadt fahren am Donnerstag in das Hochwassergebiet in der Eifel. Stadt Neustadt

Bad Dürkheimer bereiten sich auf 72-Stunden-Einsatz im Hochwassergebiet vor

Auch 50 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Bad Dürkheim sind am Donnerstag in die Eifel gefahren. Sie rechnen mit einem 72-Stunden-Einsatz. Am Sonntag erst sollen sie von anderen Feuerwehrleuten abgelöst werden.

„Wir hören aus dem Norden erschütternde Nachrichten, das ist eine schreckliche Situation für die Menschen vor Ort. Uns war heute Morgen direkt klar, dass wir hier auf jeden Fall helfen müssen. Das ist selbstverständlich in der Familie der Rettungskräfte, dass man sich gegenseitig unterstützt.“

40 Flutopfer gerettet

Einige Helfer aus der Pfalz haben bei den Rettungsmaßnahmen bereits Menschen retten können. Wie der Kreis Germersheim am Freitag mitteilt, hat der Einsatztrupp vom THW mit einem speziellen Amphibienfahrzeug knapp 40 Betroffene aus dem überfluteten Kordel bei Trier gerettet, Material angeliefert und die Feuerwehr vor Ort unterstützt.

"Größte Katastrophe für den Kreis Ahrweiler seit dem Zweiten Weltkrieg"

Starkregen haben besonders im Norden von Rheinland-Pfalz im Kreis Ahrweiler für Hochwasser und Überschwemmungen gesorgt. Mehrere Menschen starben und viele werden vermisst.

"Das ist die größte Katastrophe für den Kreis Ahrweiler seit dem Zweiten Weltkrieg", sagte Landrat Jürgen Pföhler. Die Hauptaufgabe der Einsatzkräfte sei weiterhin, Menschenleben zu retten, sagte der Landrat.