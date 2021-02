Bei einem Fahrzeugbrand in der Innenstadt von Frankenthal ist es der Feuerwehr gelungen, das Feuer von einem benachbarten Wohnhaus fernzuhalten. Nach Angaben der Polizei war das Auto aus noch ungeklärter Ursache am Samstag früh um kurz nach drei Uhr in Brand geraten und hatte die Haustür bereits zum Bersten gebracht. Die 24 Feuerwehrleute hätten die Flammen rechtzeitig löschen können, sodass das zweigeschossige Haus lediglich verraucht war. Zwei Bewohner haben laut Polizei das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die Höhe des Schadens in Frankenthal steht noch nicht fest.