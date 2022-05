Feuerwehr entdeckt Leiche bei Wohnungsbrand in Lambrecht

Am Mittwochnachmittag ist in einem Zimmer eines Wohnhauses in Lambrecht ein Feuer ausgebrochen. Dabei starb ein Mensch.

Die Einsatzkräfte fanden die verbrannte Leiche, nachdem sie einen Brand in einem Zimmer des Wohnhauses gelöscht hatten. Nach Angaben der Polizei ist der Grund für den Brand noch unklar. Bewohnerinnen und Bewohner mussten Wohnhaus verlassen Aufgrund der Rauchgasentwicklung mussten alle Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude verlassen, so die Polizei. Die angrenzenden Wohnungen blieben allerdings vom Brand verschont. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen Betrag zwischen 50.000 und 100.000 Euro.