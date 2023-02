Evakuierung nach Rauch in Altenheim in Ludwigshafen

Mehrere Brände hielten gestern Abend die Feuerwehr Ludwigshafen auf Trapp. In einem Fall brannte es in einem Seniorenheim.

Um kurz vor 20 Uhr wurde in dem Seniorenheim im Stadtteil Süd von Ludwigshafen Alarm ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das gesamte 1. Obergeschoss stark verraucht. Das Geschoss wurde laut Feuerwehr mit Hilfe einer Schnelleinsatzgruppe geräumt und auch der Rettungsdienst alarmiert. Die Bewohner wurden in einem sicheren Bereich im Erdgeschoss der Einrichtung vorübergehend untergebracht.

Angebrannte Pizza löste Feueralarm aus

Das Obergeschoss wurde entlüftet. Im Laufe des Einsatzes wurde die Ursache für den Qualm festgestellt: In einem Ofen fanden die Einsatzkräfte eine angebrannte Pizza. Der Einsatz war um 21:43 Uhr beendet. Die Bewohner konnten in ihre Zimmer zurück. Es waren sieben Fahrzeuge der Feuerwehr, vier Krankenwagen und ein Notarzt sowie die Polizei vor Ort.

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Kurz vor dem Brand im Seniorenheim war die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen Mitte gerufen worden. Die Bewohner hatten das Haus beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen. Das Feuer beschädigte den Keller so stark, dass die Stromzufuhr von den Technischen Werken (TWL) abgestellt werden musste, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Das Haus wurde entraucht. Die Hausverwaltung kümmerte sich um Ersatzunterkünfte für die betroffenen Mieter.

Angebranntes Essen in Notunterkunft

Ein weiterer Alarm war am früheren Abend in einer Notunterkuft ausgelöst worden. Auch hier war Essen angebrannt. Der Qualm verzog sich nach Belüftung durch die Feuerwehr rasch. Niemand musste dauerhaft die Unterkunft verlassen.

Autobrand in Oppau

In Ludwigshafen Oppau brannte am späteren Abend noch ein Auto. Um 20 Uhr meldeten Anwohner einen weithin sichtbaren Feuerschein. Das Auto stand lichterloh in Flammen und das Feuer hatte bereits andere Fahrzeuge und Gegenstände in der Nähe beschädigt. Es entstand laut Polizei Schaden von rund 10.000 Euro. Die Brandursache wird ermittelt.