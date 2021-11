per Mail teilen

Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen musste am Abend zu zwei Einsätzen ausrücken. Bei einem Wohnungsbrand in Friesenheim wurde das Dach eines Wohnhauses beschädigt. Verletzt wurde niemand. Im Stadtteil Nachweide war auf dem Gelände einer Firma für Container ein mit Gefahrstoffen befüllter Tankcontainer abgestürzt und wurde dabei beschädigt. Der Tankinhalt wurde umgeladen. Eine Gefahr für die Anwohner habe nicht bestanden, so die Feuerwehr.