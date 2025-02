Kuriose Rettungsaktion in Ludwigshafen: Wegen eines Defekts am Fahrersitz ihres Cabrios konnte eine Autofahrerin nicht aussteigen. Die Feuerwehr rückte an und befreite sie vorsichtig.

Die Feuerwehr wurde am frühen Donnerstagabend zu dem Rettungseinsatz nach Ludwigshafen Gartenstadt gerufen. Als die Rettungskräfte eintrafen, saß die Fahrerin völlig eingeklemmt in ihrem Auto. Laut einem Feuerwehrsprecher handelte es um ein Mercedes Roadster Cabrio, Baujahr wohl um 1990. Weil die Elektrik defekt war, ließ sich der Fahrersitz nur noch in Richtung Lenkrad verstellen. Auch die Rückenlehne blieb in einer fixierten Position. Dadurch war die Frau hinter dem Lenkrad gefangen und konnte sich nicht selbst befreien. Feuerwehr versucht Autositz auszubauen Zunächst kümmerten sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr um die eingeklemmte Frau und hielten sie mit Decken warm. Dann versuchten sie Autositz und Rückenlehne mit verschiedenen Werkzeugen zu demontieren. Damit sollte verhindert werden, dass das Cabriolet beschädigt wird, berichtet die Feuerwehr. Doch alle Bemühungen waren vergeblich. Einsatzkräfte nutzen Spezialwerkzeug Schließlich setzten die Einsatzkräfte eine hydraulische Rettungsschere ein und schnitten damit die Rückenlehne heraus. So konnten sie die Fahrerin aus ihrem Auto befreien. Die Frau blieb unverletzt. Der Rettungsdienst untersuchte sie vorsorglich, bevor sie nach Hause entlassen wurde. Die ganze Rettungsaktion dauerte fast zwei Stunden. Im Einsatz waren elf Feuerwehrleute, zwei DRK-Rettungskräfte und die Polizei.