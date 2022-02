Bei einem Feuer in einen Seniorenheim in Frankenthal sind am Morgen zwei Mitarbeiter und ein Bewohner durch Rauchgase leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, was das Feuer in einem Badezimmer eines Heimbewohners ausgebrochen. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar.