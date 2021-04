per Mail teilen

In Neustadt ist in der Nacht die Turnhalle einer Grundschule abgebrannt. Wir die Polizei mitteilt, ist das Feuer aus ungeklärter Ursache gegen 2:35 Uhr ausgebrochen. Nach einer Stunde sei das Feuer gelöscht gewesen. Verletzt wurde niemand. Nach erster Einschätzung der Polizei ist das Gebäude komplett zerstört. Die Kriminalpolizei wird am Vormittag die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.