In der Landauer Innenstadt haben Unbekannte am frühen Morgen zwei Mülltonnen in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei die Fassade eines Bürogebäudes beschädigt. Eine Anwohnerin hat das Feuer kurz vor fünf Uhr entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht.