Feuer in Recyclingbetrieb in Rheinau

In einem Recyclingbetrieb in Mannheim-Rheinau ist am frühen Sonntagmorgen Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot von rund 90 Kräften an, um die Flammen zu löschen. Während mindestens eine Lagerhalle vollständig ausbrannte, konnten die Einsatzkräfte weitere Gebäude auf dem Gelände sichern. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Vormittag. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand einem Feuerwehrsprecher zufolge nicht, Luftmessungen hätten keine erhöhten Werte ergeben. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Mehrere Anrufer hatten am frühen Morgen von Explosionen in dem Recyclingbetrieb berichtet.