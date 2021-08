per Mail teilen

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer in einem Hochhaus im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim vor zwei Wochen gelegt wurde - und zwar absichtlich. Die Suche nach einem Täter läuft.

Bei dem Feuer in einem Kellerraum in der Nacht zum 23.Juni hatte sich Qualm im gesamten Haus ausgebreitet. Das gesamte Gebäude musste geräumt werden. Bewohner wurden über eine Drehleiter und auch mit Fluchthauben herausgeholt. Einige erlitten Rauchgas-Vergiftungen. Elf kamen deswegen in ein Krankenhaus.

190 Bewohner mussten aus dem Haus. SWR

Polizei ermittelt auf vorsätzliche Brandstiftung

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Schon länger war klar, dass ein technischer Defekt als Brandursache nicht in Frage kommt. Brandbeschleuniger wie Benzin wurden nach Angaben der Ermittler aber bislang nicht gefunden.

Einige Bewohner wurden mit einer Drehleiter gerettet. SWR

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach wie vor Zeugen. Nähere Hinweise auf einen möglichen Täter liegen bislang nicht vor. Bei dem Feuer war ein Schaden von 80.000 Euro entstanden.