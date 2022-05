Großbrand bei Papierfabrik - Löscharbeiten dauern an

In einer ehemaligen Papierfabrik in Neustadt an der Weinstraße ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben dauerten die Löscharbeiten auch am Samstagmorgen noch an.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Laut Feuerwehr hat sich nach bisherigem Kenntnisstand niemand ernstere Verletzungen zugezogen. Dicke Rauchschwaden seien durch das Stadtgebiet gezogen. Nach Angaben der Einsatzleitung waren es keine besonders gesundheitsschädlichen Rauchgase. Die Menschen wurden aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen. Die Durchfahrt auf der B 39 durchs Lambrechter Tal wurde gesperrt.