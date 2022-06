Brand in einer Elektrofirma vom Morgen gelöscht

In einer Elektrofirma in Bobenheim-Roxheim ist in der Werkstatt am Morgen gegen 6:30 Uhr Feuer ausgebrochen. Das Gebäude stand voll in Flammen. Nach ersten Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Die Warnung an die Anwohner, Fenster und Türen zu schließen, sei inzwischen aufgehoben. Die Feuerwehren aus Frankenthal und Bobenheim-Roxheim, aus der Verbandsgemeinde Lambsheim-Hessheim sowie das THW und Rettungsdienste waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.