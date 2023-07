Landau: Millionenschaden nach Brand in Autohaus

Nach dem Brand in einem Landauer Autohaus am Samstag hat sich nun erstmals der Besitzer geäußert. Und: Noch immer ist unklar, ob eine Gefahr durch Asbestfasern besteht.

Vom Kleinwagen über die Luxusklasse bis zu Sportwagen und Transporter gab es beim Autohaus Horn in Landau so ziemlich alles zu kaufen, was vier Räder hat. Am Samstagmorgen ist es in Flammen aufgegangen. Den Schaden schätzt Inhaber Klaus Horn auf vier bis fünf Millionen. "Da ist gar nichts mehr, das ist alles verbrannt", so Horn gegenüber dem SWR: "Das ist ein Fass ohne Boden!" Die Versicherung werde allenfalls zwei Millionen übernehmen.

Brandursache ist noch unklar

Wie es zum Feuer kommen konnte, wisse er nicht. Das sei ja mitten in der Nacht gewesen, da sei kein Rechner mehr an gewesen. Einen technischen Defekt schließt Horn nach eigenen Angaben deswegen aus. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Noch immer ist unklar, ob in dem Gebäude Asbest verbaut war SWR

Angst vor Asbest

Die Stadt versucht unterdessen herauszufinden, ob in dem Gebäude Asbest verbaut war, und falls ja: Ob es bei dem Brand freigesetzt worden ist. Ein entsprechendes Gutachten wird für den Montag erwartet. Vorerst sollen laut einer Sprecherin die Brandstelle und die angrenzende Straße gesperrt bleiben. Die Straßen, Radwege und Häusereinfahrten seien von den Einsatzkräften mehrfach gereinigt und abgespritzt worden. Anwohner wurden demnach mit einem Informationszettel informiert, auf dem Hinweise standen wie "Ziehen Sie Ihre Schuhe aus, bevor Sie Ihre Wohnung betreten." und "Essen Sie Obst und Gemüse aus Ihrem Garten nur gewaschen."

Das Feuer in dem Autohaus in der August-Croissant-Straße am Rande der Landauer Innenstadt war laut Polizei gegen 1:36 Uhr ausgebrochen. Vor Ort waren etwa 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes, so der Katastrophenschutzinspekteur der Stadt Landau, Dirk Hargesheimer. Eine Brandwache werde es nicht geben, so die Einsatzleitung der Feuerwehr. Das Gelände wurde umzäunt, sodass keiner dort hinein kann.

Das Feuer in dem Landauer Autohaus brach nach Angaben von Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum Samstag gegen 1:36 Uhr aus. SWR Thilo Eickhoff

Zwei angrenzende Wohnhäuser mussten evakuiert werden. Rund 50 Menschen waren laut Stadt Landau vorübergehend in der Feuerwache untergebracht. Das seien nicht nur Anwohner aus den evakuierten Häusern, sondern auch andere verunsicherte Menschen aus der Umgebung gewesen. Am Morgen konnten die Menschen wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzte gab es laut Feuerwehr keine. Über Brandursache und Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Rauch könnte Asbestfasern enthalten

Anwohner wurden zwischenzeitlich gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch die starke Rauchentwicklung konnte nicht ausgeschlossen werden. Denn: Im Dach des Autohauses könnte möglicherweise Asbest verbaut sein, so die Stadt. Das solle nun ein Gutachter prüfen. Die Gefahr, dass über den Brandrauch Asbestfasern freigesetzt wurden, sei während der Löscharbeiten jedoch gebannt worden, sagte der Feuerwehreinsatzleiter am Morgen. Das Dach werde dauerhaft mit Wasser berieselt, welches das Asbest binde.

Der Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt SWR

Der Warnradius betrug laut Integrierter Leitstelle in Landau 500 Meter rund um das betroffene Gebiet. Die Stadt riet, alle Gegenstände, die draußen stehen, wie Gartenmöbel oder Ähnliches, wegen möglicher Asbestpartikel gut zu reinigen und mit Wasser abzuspritzen.