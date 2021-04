Tourismusvertreter aus Baden, Elsass und der Pfalz haben am Abend in Germersheim einen deutsch-französischen Festungssommer am Oberrhein eröffnet. Bis zum Oktober sind in den Festungen und Museen der Grenzregion 70 Vorträge, Führungen, Ausstellungen und Feste geplant. Vorgesehen sind beispielsweise Vorträge über den französischen Festungsbaumeister Vauban, der bis heute das Germersheimer Stadtbild prägt oder eine Wanderausstellung zur Geschichte der Festungskultur am Oberrhein. 30 Experten aus der Grenzregion haben den Festungssommer vorbereitet und neue Angebote für die Besucher entwickelt. So gibt es ab sofort eine deutsch-französische Festungskarte mit 30 Festungsanlagen, Museen und Verteidigungssystemen, wie der französischen Maginot-Linie oder dem Westwall. Neu ist auch ein Festungspass. Besucher der Sehenswürdigkeiten können darin Stempel sammeln und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Zum Abschluss soll es im Oktober in Raststatt ein großes Festungsfest geben.